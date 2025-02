Entre dores e cirurgias, João Carlos Martins desafia a medicina há décadas

Além dos espasmos, o senhor tinha dores?

Sim, muita. Existe uma diferença entre LER (lesão por esforço repetitivo) e a distonia focal do músico. A LER é periférica, a minha doença é no cérebro. Fiz tratamentos e cirurgias em diversos países.

Já fiz mais de 30 cirurgias, a maioria nas minhas mãos. Quando a dor se tornou muito insuportável, foi necessário cortar um pedaço do nervo. Fora isso, passei por dois acidentes: um jogando futebol, quando caí com o braço em cima de uma pedra, e uma lesão cerebral por conta de um assalto na Bulgária, em que fui agredido.

João Carlos Martins vai se aposentar aos 85 anos Imagem: Keiny Andrade

Quando percebeu que estava entre a cruz e a espada, ou seja, que machucava demais se dedicar à música?

Uma junta médica fez uma análise do meu caso e disse para eu esquecer a música, que nunca mais tocaria profissionalmente. Tocava 21 notas por segundo. Quando recebi a notícia, saí do consultório e fiquei andando sem rumo. Três dias depois, decidi que me tornaria maestro. E como já tinha 63 anos, queria criar minha fórmula. Não adiantaria estudar de novo.

E como foi a criação desse método pessoal para ser maestro?

Toquei com uns 70 maestros na minha vida. Quem faz música sabe transmitir uma mensagem. E a gesticulação é algo muito individual. Contudo, é necessário ter um conhecimento maior de todos os outros instrumentos. Fui me aperfeiçoando com o tempo.