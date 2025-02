Sucos para 'desintoxicar' o organismo: veja o que é verdade e receitas

É muito comum ouvir histórias de pessoas que exageraram ao comer em algum momento (alô, fim de semana) e no dia seguinte ficaram vivendo de sucos detox. Mas qual o verdadeiro benefício dessas bebidas?

Normalmente, esses sucos costumam misturar frutas, verduras (principalmente couve), sementes (como chia e linhaça), algum ingrediente considerado termogênico (pimenta, gengibre ou canela), entre outros. No entanto, não há comprovação alguma de que eles realmente ajudem a limpar o organismo de alguma forma.

Por que não criar expectativas

De acordo com a nutricionista Irene Coutinho de Macedo, o corpo já executa essa tarefa de desintoxicar sozinho, sem precisar que você beba um suco para isso. Ela explica que é função de órgãos como intestino, fígado e rins fazer a seleção do que deve ser aproveitado pelo corpo e do que deve ser excretado pelas fezes e urina.