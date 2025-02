Suco de morango com maçã e limão aumenta a imunidade e melhora digestão

O suco de morango com maçã e limão é uma combinação com diversos nutrientes importantes ao organismo: vitamina C, fibras, potássio e compostos antioxidantes. A seguir, veja os principais benefícios do suco e como consumi-lo.

1. Reforça o sistema imunológico

A vitamina C no suco desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Ela ajuda a estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra infecções.

Além disso, a combinação desses ingredientes proporciona um efeito antioxidante. Ele pode ajudar na proteção celular contra danos causados pelos radicais livres, responsáveis por diversas doenças.