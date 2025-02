Sensação térmica de até 50°C: o que o calor extremo faz com a saúde?

Sangue e rins: a rabdomiólise leva à liberação de grande quantidade de mioglobina na corrente sanguínea, uma proteína que prejudica a filtragem do sangue pelos rins e leva à insuficiência renal. Outra consequência é um distúrbio de coagulação sanguínea.

Coração: no calor extremo, o sistema cardiovascular precisa aumentar seus esforços e velocidade de funcionamento para compensar a maior necessidade de energia. Junto com os problemas do suor excessivo, alteração da pressão arterial e prejuízo na coagulação, há um risco maior de infarto.

É possível morrer?