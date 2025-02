Quantas vezes treinar por semana para começar a ter resultado?

O processo é muito mais complexo do que isso, mas, basicamente, para emagrecer você precisa gastar mais calorias ao longo do dia do que consome. Paulo Roberto Correia, fisiologista do exercício e genética do esporte da Unifesp.

Como a atividade física proporciona um aumento no gasto calórico tanto durante o exercício quanto nas horas seguintes ao treino, três a sete dias de atividade por semana podem ajudar a conseguir bons resultados na balança.

Você notou que a variação é grande, né? Isso porque o número de sessões depende da intensidade de cada treino. Se investir em exercícios de alta intensidade, o indicado é malhar dia sim e dia não, para dar tempo para o corpo se recuperar. Agora, caso o exercício seja leve, é possível até treinar todos os dias.

Busque orientação de um educador físico para encontrar o melhor plano para você.

Para os músculos crescerem: de quatro a sete vezes