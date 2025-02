Quem decide quais remédios vão pro SUS? Entenda processo e como participar

Graças à participação social, medicamentos inicialmente considerados inviáveis devido ao alto custo, passaram a fazer parte do rol do SUS. Esse foi o caso, por exemplo, da terapia gênica para o tratamento da AME (Atrofia Muscular Espinhal) e do medicamento pertuzumabe, indicado em casos de câncer de mama.

De acordo com especialistas ouvidos por VivaBem, o fator econômico frequentemente é o principal obstáculo para a adoção de novas tecnologias no sistema de saúde. No entanto, estudos científicos apontam que entre 9% e 13% das recomendações iniciais desfavoráveis que foram submetidas à consulta pública acabaram sendo revertidas após o processo, demonstrando a relevância dessa etapa para reconsideração de decisões com base em novas informações ou negociações.

Durante esse processo, podem surgir oportunidades de negociação, muitas vezes incentivadas pelas próprias contribuições da indústria. Essas negociações podem incluir, por exemplo, propostas de redução de preços ou ajustes em valores relacionados à tecnologia em avaliação. Em alguns casos, até mesmo parcerias de desenvolvimento público-privado são discutidas. Alessandro Gonçalves Campolina, coordenador do Laboratório de Avaliação de Tecnologias em Saúde no Centro de Investigação Translacional em Oncologia do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo)

"A consulta pública oferece uma oportunidade de a sociedade participar do processo decisório, fortalecendo o sistema democrático e ajudando a construir um sistema de saúde mais eficiente e sustentável", explica Thisciane F. Pinto Gomes, farmacêutica coordenadora do Núcleo de Avaliação de tecnologias em Saúde do complexo hospitalar da UFC (Universidade Federal do Ceará).

Como funciona?

Processo de avaliação de tecnologias em saúde começa com a análise dos especialistas dos NATS. Eles sintetizam as evidências científicas sobre a nova tecnologia em um relatório que examina aspectos como eficácia, segurança, custo e impacto dessa inovação.