Como aliviar dor de dente naturalmente? Estas receitas podem ajudar

Mas até você ir ao dentista, algumas soluções caseiras e simples "quebram um galho". Veja a seguir.

Água morna com sal

O bochecho de água morna com sal pode ajudar a aliviar a dor de dente, especialmente em casos de abcessos faciais com pus. Embora não haja estudos científicos que comprovem sua eficácia, dentistas recomendam esse método por sua ação antisséptica natural, que ajuda a reduzir infecções e facilita a drenagem de pus. Para fazer, misture uma colher (chá) de sal em um copo de água morna (não tão salgada quanto a água do mar) e faça bochechos por 30 segundos a 1 minuto, repetindo a cada hora.

Cravo-da-índia

Imagem: Drbouz/Getty Images

O óleo essencial de cravo-da-índia contém eugenol, uma substância com propriedades analgésicas, indicada para aliviar a dor de dente e combater infecções e inflamações. Um estudo publicado no British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery com 270 pacientes que passaram por extração dentária mostrou sua eficácia.