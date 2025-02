Técnica de enfermagem, ela perdeu um olho: 'Como vou atender com tampão?'

Câncer de cabeça e pescoço

Tumor no olho faz parte do grupo de cânceres de cabeça e pescoço. São doenças que ficam localizadas do pescoço para cima (exceto os do sistema nervoso central), como cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal e glândula tireoide. Maria Luiza foi diagnosticada com o adenocarcinoma de órbita.

Principais sintomas do câncer da paciente são alterações visuais. Alguns exemplos são visão dupla, vista embaçada, dificuldade para mexer os olhos ou perda do campo visual, segundo o oncologista Thiago Bueno, líder clínico do Centro de Referência em Tumores de Cabeça e Pescoço do A.C.Camargo Cancer Center (SP).

Tumores nas regiões dos seios paranasais, de órbita, de vias áreas no geral, têm muita relação com hábitos envolvendo cigarro. Mas o câncer no olho não tem uma causa específica.

Thiago Bueno, oncologista

Nem sempre a remoção do olho é indicada, em casos como o da paciente. Existem casos em que é possível fazer quimioterapia ou radioterapia