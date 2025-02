Anvisa proíbe 19 suplementos da marca Black Skull por 'propaganda enganosa'

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou a proibição de 19 suplementos da marca Black Skull Pharma. A decisão, publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de fevereiro de 2025, afetou produtos da linha de suplementos manipulados, preparados de forma individualizada com base em prescrição médica.

O que diz a Anvisa?

Segundo a resolução da agência, esses produtos não podem ser comercializados de forma geral e nem divulgados publicamente. A razão para a proibição está relacionada à prática de "propaganda enganosa". Leia a motivação da Anvisa publicada no Diário Oficial da União: