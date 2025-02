8 cuidados para sua marmita não azedar no calor

No começo de ano, muitas pessoas decidem adotar hábitos mais saudáveis e melhorar a alimentação. E levar marmitas para o trabalho ajuda muito nisso, pois permite a você ter controle total sobre suas escolhas e evitar tentações o pastelzinho do quilo, a batata frita do prato feito etc.).

Mas o calor exige certos cuidados com a comida, pois os alimentos podem se deteriorar mais facilmente. Separamos dicas para você montar uma marmita saudável e conservá-la corretamente.

1. Prepare o carboidrato do jeito básico