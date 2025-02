6 riscos no uso da air fryer que você precisa ficar atento

Colocar papel manteiga ou alumínio para forrar o cesto, além de atrapalhar o fluxo correto do ar, corre o risco de esses elementos soltarem pedaços que vão para a resistência do produto, o que pode ocasionar danos ao mesmo.

6. Não fazer a limpeza depois do uso

As sobras de migalhas que caem do cesto podem queimar da próxima vez que a fritadeira for usada e mesmo que aparentemente não haja restos do preparo anterior, a sujeira que ficou pode levar contaminação para o alimento novo ou mesmo interferir no sabor, além do cheiro ruim.

Se sentir dificuldade de limpar algo que tenha grudado, o truque é jogar água morna com detergente e deixar de molho por alguns minutos. Isso preserva o antiaderente e agilizará o seu lado na lavagem, que deve ser feita sempre com o lado amarelo da esponja.

*Com informações de reportagem publicada em 26/02/2024