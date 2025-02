Usa o celular para acordar? Som do despertador pode atrapalhar seu dia

Você prefere ser acordado com um som suave, música animada ou toque alarmista, que não deixa espaço para apertar o botão soneca? De acordo com um estudo publicado em 2020 no periódico PLOS One, o tom do despertador pode influenciar seu desempenho nas tarefas do dia a dia.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores utilizaram questionários para descobrir os tipos de alarme matinal usados por 50 participantes e o quanto eles se sentiam acordados ou sonolentos ao acordar.

Embora não tenha sido encontrada uma relação entre a inércia do sono e o som do alarme matinal, os resultados mostraram uma associação significativa entre o tipo de tom do alarme e o estado de sonolência. Pessoas que usavam alarmes melódicos se sentiam mais alertas pela manhã, enquanto aquelas com alarmes de sons severos, como "bips", relataram se sentir mais grogues e menos acordadas.