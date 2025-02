Tratar TDAH com óculos de realidade virtual? Técnica já chegou ao Brasil

Esse contexto pode expor ou omitir comportamentos. "É uma situação que tem ansiedade de desempenho ou motivação que faz com que a pessoa performe de forma diferente de quando está em sala de aula e tem 30 outros alunos ou está em situação que a motivação é menor", exemplifica o psiquiatra Luis Augusto Rohde, vice-coordenador do CISM (Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental) e professor da Unifesp.

Não é possível replicar no teste as exatas condições do dia a dia. A forma como a pessoa usa a memória ou atenção na rotina pode não corresponder à avaliação no teste.

Os estudos que avaliam a performance dos testes não refletem a realidade. Uma pesquisa seleciona, por exemplo, um grupo de 50 pessoas com o transtorno e 50 sem, na proporção de um para um. "Mas na população, a prevalência de TDAH é de 5%", diz Rohde.

Nem sempre uma melhora no teste significa melhora na vida real. Por exemplo, no teste de memória, a pessoa pode ter bons resultados após intervenção, mas no cotidiano ainda tem dificuldade com a memória de curto prazo.

O diagnóstico de TDAH depende também da qualidade dos profissionais. Eles precisam conhecer bem um desenvolvimento típico e ter noções de psicopatologia para diferenciar o transtorno de outros quadros com sintomas semelhantes.

Realidade virtual traz engajamento

Ambientes virtuais têm sido usados na investigação do TDAH. No espaço simulado, a pessoa desempenha tarefas que testam memória e atenção, por exemplo, em vez de só relatar com vieses as situações em que essas competências falham.