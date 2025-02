Lipedema: como detectar a doença e as opções de tratamento

Assim que a paciente consegue o diagnóstico, ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar com endocrinologista, ginecologista, nutricionista, cirurgião vascular, cirurgião plástico, psicólogo e psiquiatra, entre outros.

O indicado é que a paciente evite ganhar peso e faça exercícios de baixo impacto, de preferência com o auxílio de um profissional de educação física. As atividades realizadas na água são muito bem-vindas, pois, além de não causarem impacto, dão uma força para a circulação.

O trabalho de um fisioterapeuta também ajuda bastante. Ele pode utilizar técnicas como drenagem linfática, enfaixamento compressivo e uso de meias de compressão e botas pneumáticas para melhorar a circulação linfática e o retorno do sangue ao coração. As terapias de ondas de choque também podem auxiliar, pois favorecem a circulação e ainda quebram as fibroses formadas pela gordura.

Quando a enfermidade chega a um estágio mais avançado, o tratamento também pode incluir cirurgias. "A cirurgia reduz o volume dos membros em até 40%. Algumas pesquisas demonstram muitos ganhos de qualidade de vida com menos desconforto. O acompanhamento de pacientes até oito anos após o procedimento mostra que esses benefícios se mantêm", diz o cirurgião plástico Fabio Kamamoto.

"O procedimento é um tipo de lipoaspiração específico feito por especialistas no tratamento da enfermidade. Ele é feito com cânulas que aspiram a gordura associadas a fontes de calor, como o laser, que estimulam a aderência da pele ao corpo, pois com a retirada do tecido adiposo pode sobrar bastante excesso de tecido", explica Belczak.

Bariátrica não trata lipedema. O procedimento é indicado para pessoas com IMC acima de 35 que tenham alguma doença metabólica associada, como diabetes. Sem essas condições, a pessoa com lipedema não teria o perfil para fazer a cirurgia.