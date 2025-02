Dermatite pode surgir em qualquer idade e piora no calor; entenda relação

Mudanças de temperatura podem agravar a dermatite?

Sim. Alternar entre ambientes quentes e com ar-condicionado pode ressecar a pele ainda mais e desencadear crises de dermatite devido às variações bruscas de temperatura.

Há riscos associados ao uso de produtos no calor?

Sim. Alguns componentes podem causar dermatites de contato, por isso é essencial usar produtos dermatologicamente testados e com selo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Também vale armazená-los em locais protegidos da luz e do calor, evitar compartilhar itens pessoais e lavar as mãos após contato com substâncias causadoras de alergias anteriores.

Como cuidar da pele nos dias quentes?

Cuide da hidratação: beba cerca de 2 litros de água por dia e use hidratantes adequados para pele sensível.