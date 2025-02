Sem tempo? Treino de 7 minutos dispensa aparelhos e se adequa à sua rotina

Para iniciantes, comece com os joelhos apoiados no chão, reduzindo a carga sobre os braços. Posicione as mãos levemente afastadas na linha do peito. Abaixe o tronco de forma controlada, aproximando-o do chão, mantendo o corpo alinhado. Em seguida, empurre o chão para retornar à posição inicial. Certifique-se de manter o abdome contraído e o pescoço alinhado durante todo o movimento.

4. Abdominal tradicional (foca no abdome e tronco)

Deite-se de costas no chão, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Posicione as mãos cruzadas sobre o peito ou atrás da cabeça. Eleve o tronco em direção aos joelhos, contraindo os músculos abdominais. Retorne lentamente à posição inicial. Evite forçar o pescoço com as mãos; o movimento deve ser impulsionado pelos músculos do abdome.

5. Subir na cadeira (trabalha glúteos, quadríceps e panturrilhas)