'Bebeu e ficou internada': mau uso de óleos essenciais causa danos

Benefícios dos óleos para tratamentos ainda carecem de evidências científicas robustas Imagem: Natalie Maro/Getty Images/iStockphoto

Oficialmente, o Ministério da Saúde considera que a aromaterapia com óleos essenciais pode ser complementar a outras estratégias para promover o bem-estar dos pacientes.

"A aromaterapia tem foco no paciente, para tentar minimizar efeitos decorrentes de uma doença, sempre complementando um tratamento já em andamento", diz Maria Aparecida das Neves, psicóloga, aromaterapeuta e coordenadora das Terapias Botânicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Fazemos um esforço para conseguir um modelo de evidência para que seja uma prática reconhecida e viável, mas nunca podemos prometer cura de nada. Trata-se de uma prática integrativa e complementar.

Maria Aparecida das Neves, aromaterapeuta

A preocupação da aromaterapeuta são os extremos do assunto. "De um lado, usam a aromaterapia para 'curar tudo'; do outro, dizem que é uma pseudociência, mas ela não é o inferno e nem o Éden, ela está no meio. A prática tem sua potencialidade."