'Melhora memória, tem algo melhor?': óleos são vendidos como 'cura'

"Essa combinação foi demonstrada para melhorar a maneira que o cérebro funciona para aumentar a produção de certos neurotransmissores."

David Steuer aparece no site da doTerra como membro do "Painel Consultivo Médico" Imagem: Reprodução/Instagram @drdave.br

A VivaBem, a equipe de Steuer disse que ele não faz mais parte do conselho médico da doTerra e que "qualquer informação que ele compartilhe é baseada em seus estudos individuais e em evidências científicas e não reflete a opinião da doTerra".

A doTerra também disse que Steuer não faz mais parte do painel consultivo da empresa, mas até o fechamento da reportagem aparecia no site como membro do painel. Segundo a doTerra, o site está desatualizado.

A empresa também falou que ele já teve conteúdos removidos "por desconhecimento da legislação brasileira". E afirmou que as informações estavam em "conformidade com a legislação norte-americana", mas não com a do Brasil.

Sobre vídeos relacionados à imunidade na pandemia, a empresa disse que "não fez alegações não fundamentadas sobre os benefícios dos óleos essenciais para a imunidade".