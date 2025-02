'Love bombing': como lidar com demonstrações exageradas de amor

O exagero busca admiração, elogios, ser o centro das atenções. Isso provoca satisfação ao indivíduo, reforçando ainda mais o comportamento. Sempre que as ações do narcisista são aceitas pelo par, há o reforço do controle que ele tem da situação e de quem está próximo. "Trata-se de algo que ele necessita constantemente, pois dessa maneira suas fraquezas não serão expostas", fala Branco.

Risco de relação complicada

Imagem: iStock

Nem todo comportamento "love bombing" camufla um transtorno narcisista, mas em geral encobre uma personalidade frágil de alguém que, para garantir sua zona de conforto que promove a sensação de grandiosidade, tende a buscar parceiros com baixa autoestima.

Silvia Malamud, psicóloga clínica especializada em terapia de casais e família, diz que relacionamentos marcados logo no início pelo exagero têm a tendência de, em médio prazo, converter-se em decepções ou inseguranças afetivas. "Esse tipo de conduta indica uma projeção de todas as carências no outro, como se a pessoa não tivesse defeito algum e fosse solucionar tudo na vida do apaixonado."