Língua esbranquiçada: quais as causas da saburra lingual e como evitar

Como prevenir uma língua branca

Imagem: iStock

Se for apenas falta de limpeza adequada, a escovação frequente da língua com a escova de dentes comum e a passagem de um limpador de língua irão resolver o problema da saburra.

O raspador de língua pode ser usado depois da escovação dos dentes e do fio dental, e sua utilização deve ser do fundo para a ponta da língua. Você notará uma massa branca vindo junto com o aparelho. Depois de repetir algumas vezes o movimento, enxague a boca com água.

A maioria desses dispositivos cumpre seu objetivo, mas a pessoa deve saber como usá-los corretamente para não causar nenhum tipo de trauma sobre a superfície da língua. O ideal é passar o raspador de maneira suave, sem imprimir muita força.

Se ainda assim a situação permanecer, procure um cirurgião-dentista ou um estomatologista, os profissionais mais indicados para fazer um diagnóstico correto.