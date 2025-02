O que é a síndrome Hellp, que levou Lexa a perder bebê após parto prematuro

Inchaço no corpo todo;

Alteração de visão;

Diminuição do volume de urina;

Falta de ar;

Redução do líquido amniótico.

Riscos à mãe e ao bebê

Seu agravamento e evolução, a síndrome de Hellp, leva a graves lesões nos rins, no fígado e, em casos extremos, gera inchaço no cérebro e, eventualmente, provoca um AVC (derrame). Tudo isso traz risco de morte para a mãe. Segundo contou, Lexa teve comprometimento dos rins e do fígado.

Para o bebê, a doença também pode ser perigosa, prejudicando o crescimento e o ganho de peso, devido à perda da função da placenta que, em caso extremo, pode diminuir a passagem de oxigênio para o feto e levar à morte.

Parto prematuro

A cantora deu à luz com cinco meses e meio de gravidez. Em muitos casos o parto precisa ser antecipado devido aos riscos. O nascimento prematuro pode desencadear problemas de saúde no bebê, como infecções, dificuldades respiratórias (necessitando do auxílio de aparelhos), atraso no desenvolvimento motor e neurológico, hemorragias intracranianas, dentre outros.