Consultoras de óleos essenciais fazem 'aula' com relatos milagrosos

VivaBem conversou com uma dessas consultoras da empresa, que vive no Rio Grande do Norte e publicou um vídeo que viralizou no TikTok.

Nas imagens que ela compartilhou, uma mulher visivelmente emocionada aparece dizendo que a mãe dela, com Alzheimer, usou a mistura de alguns óleos (copaíba, olíbano e alecrim), inseridos dentro de uma cápsula, e, depois de uma semana, voltou a falar e a se lembrar do nome das pessoas.

"Ela ficou três dias sem rivotril, com óleo de lavanda, inalando, e aí eu passo no rosto dela. A pele dela melhorou. Há uma infinidade de benefícios", afirma a mulher do vídeo, sem citar marca.

Mulher aparece em vídeo falando do uso de óleos em caso de Alzheimer Imagem: Reprodução/TikTok

Até o momento, não há cura para o Alzheimer, apesar dos esforços da indústria farmacêutica. Os tratamentos disponíveis apenas adiam a progressão da doença, além de trazer melhoras na qualidade de vida do paciente. Além disso, médicos não indicam o óleo puro e aplicado diretamente na pele. Isso pode causar reações alérgicas ou formação de manchas.