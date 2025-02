Bebidas com eletrólitos podem piorar sintomas se você estiver doente

Embora eu não trabalhe para a Gatorade nem receba financiamento dela, como nutricionista registrado e instrutor de nutrição, observei como bebidas eletrolíticas específicas podem ser escolhidas a dedo para aumentar a hidratação de pacientes hospitalizados, estudantes atletas e até de mim mesmo.

E, embora o Gatorade tenha sido uma das primeiras bebidas com eletrólitos fortemente comercializadas para os consumidores, sua combinação de ingredientes preparou o caminho para a criação de ainda mais bebidas esportivas e com eletrólitos nas prateleiras dos supermercados atualmente. Se quiser obter uma vantagem nutricional específica com uma bebida esportiva, procure um nutricionista registrado para obter um plano individualizado. Caso contrário, se você já se perguntou o que faz com que essas bebidas coloridas sejam uma atração nutricional, aqui está uma análise mais detalhada de alguns ingredientes principais.

A importância da hidratação

Independentemente de serem atletas ou não, o corpo humano está constantemente perdendo água por meio de funções humanas normais, como suar, urinar e até mesmo respirar. Quando a água é perdida, o corpo também excreta eletrólitos importantes, como potássio e sódio. Esses eletrólitos são essenciais para tudo, desde a função cardíaca até as contrações musculares.

Os eletrólitos recebem o nome de ?eletro? por terem uma carga elétrica quando dissolvidos na água. Essa carga permite que eles atuem em todo o corpo em reações químicas que mantêm o funcionamento normal do cérebro, equilibram os fluidos dentro e fora das células do corpo e até mesmo equilibram o grau de acidez ou alcalinidade do sangue.

Os eletrólitos podem ajudá-lo a se reidratar após um treino, equilibrando os fluidos em nossas células.