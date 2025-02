Tomate ajuda a prevenir câncer? Veja 7 benefícios do famoso fruto

Em um estudo publicado no International Journal of Molecular Medicine pesquisadores observaram o efeito laxativo da naringenina em ratos com constipação induzida e descobriram um efeito positivo do flavonoide para regularizar o funcionamento do intestino

- Reduz sintomas da menopausa: um estudo realizado com 95 mulheres com idade entre 40 e 60 anos mostrou que o suco de tomate pode aliviar os sintomas da menopausa. Elas consumiram cerca de 200 ml de suco de tomate sem sal, duas vezes por dia, durante oito semanas. Como resultado, tiveram menos ansiedade e melhoraram a frequência cardíaca. Mais estudos precisam ser realizados para comprovar esse benefício.

Riscos e contraindicações

O tomate in natura oferece poucos riscos e contraindicações, desde que consumido com moderação. Embora raro, há casos de pessoas que apresentam alergia ao tomate e devem evitar o consumo do alimento. O tomate verde deve ser evitado, pois ele possui uma substância que se chama solanina, que pode provocar sintomas como diarreia, vômitos e outros distúrbios gastrointestinais.

O alimento, seja in natura ou processado, também deve ser evitado por quem tem a doença do refluxo gastresofágico (DRGE), devido à acidez que intensifica os sintomas de desconforto, queimação e refluxo. Outra contraindicação é para quem tem diverticulite, uma inflamação no intestino. A diverticulite forma alças no intestino, onde as sementes do tomate podem ficar alojadas, o que pode gerar inflamação, infecção e piora no quadro.

Formas de consumo

O tomate é um alimento bastante versátil que pode ser consumido em receitas doces e salgadas. É um dos ingredientes principais em saladas de todos os tipos e também da cozinha italiana. O suco de tomate também é muito consumido, com diversos outros ingredientes, como cenoura, maçã e laranja, potencializando os benefícios do alimento. Também pode ser ingrediente de purês, doces e geleias.