Qual o risco de a gripe aviária virar nova pandemia entre humanos?

A gripe aviária é uma das doenças que mais tem chamado a atenção de autoridades em saúde no mundo. Desde o início de 2024, a infecção causada pelo vírus influenza A (H5N1) vem se espalhando principalmente nos Estados Unidos. Por lá, já atinge aves domésticas, gado leiteiro e humanos que tiveram contato com animais infectados. No início de janeiro, foi registrada no mesmo país a primeira morte pela doença.

A gripe aviária normalmente ocorre em aves selvagens, mas vem aparecendo em outros animais em diversos países. Ela pode contaminar pessoas que tenham contato próximo com esses bichos, causando infecções leves ou graves, e assim levar à síndrome respiratória aguda grave e à morte. No entanto, não é transmitida facilmente entre pessoas.

Até o momento, autoridades como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados Unidos, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliam que o risco de uma emergência global causada pelo vírus H5N1 é baixo. "Embora se espere que ocorram infecções humanas adicionais associadas à exposição a animais infectados ou ambientes contaminados, o impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", diz a OMS em documento publicado em 20 de dezembro de 2024.