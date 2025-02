Mulher com 'pior dor do mundo' diz reconsiderar eutanásia: 'Exausta'

A primeira cirurgia aconteceu em 2020. Ela fez seis, no total. As duas últimas, em agosto passado, foram as mais eficazes, afirma a estudante. Carolina implantou uma bomba de infusão de remédios (entre eles, a morfina) e eletrodos neuroestimuladores que mudam a intensidade da carga para mediar a dor. "Depois da bomba de morfina as minhas idas ao hospital diminuíram muito. Antes eu ia toda semana", diz.

Apesar de sentir dor todos os dias, 24 horas, agora posso fazer o resgate com analgésico mais rápido. Não chega ao ponto de ir piorando até o limite e ter que correr para o hospital.

Vivendo no agora

A estudante afirma confiar no tratamento mesmo com a recente piora das dores. "Hoje, eu me sinto tão exausta, cansada de tudo, mas estou confiando nesse tratamento e nos profissionais que cuidam de mim. Espero reduzir 50, 60% da dor. É uma expectativa pequena, mas eu tenho. E eu espero que possa desistir da eutanásia, mas isso vamos ver com o tempo."

Para ela, priorizar o presente é a forma de se manter sã. "Evito pensar no futuro. Penso no agora. Enquanto eu puder aproveitar o momento, eu aproveito", comenta.

"A minha filha passou as férias comigo e consegui ficar perto dela, passear, fazer um churrasco em casa, mesmo com as minhas limitações, na cadeira de rodas, tomando cuidado com vários gatilhos. Estou tentando viver o mais no presente possível."