Como o calor influencia na nossa pressão arterial?

"Enquanto o calor promove a vasodilatação, esses hábitos fazem o contrário e podem elevar a pressão", explica Marcelo Franken, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP).

Todo quadro de pressão baixa precisa de investigação médica?

Nem sempre a pressão baixa indica um problema de saúde —a menos que seja recorrente ou esteja acompanhada de sintomas como fadiga extrema ou desmaios. Nesses casos, é importante agir rapidamente: procurar um local arejado, beber água e evitar movimentos bruscos. "Se os sintomas persistirem, a avaliação médica é indispensável para descartar condições mais graves", reforça Flávio Cure, cardiologista e coordenador do Centro de Estudos do Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

É correto consumir sal diante de um quadro de pressão baixa?

Não. Na verdade, a hidratação que é fundamental para manter a pressão arterial equilibrada, sendo que o consumo de sal como estratégia para regular a pressão deve ser evitado, exceto sob orientação médica.

Por isso, capriche no consumo de água! Em média, um adulto de 70 kg precisa de cerca de 2,5 litros de líquidos (não alcoólicos) por dia.