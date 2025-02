Artigos falsos contaminam a literatura científica e atrasam pesquisas

Todas as ofertas indesejadas tiveram como alvo um dos periódicos editados por Barreto Segundo, The Journal of Physiotherapy Research, logo depois que ele foi indexado no Scopus, um banco de dados de resumos e citações de propriedade da editora Elsevier.

Juntamente com o Web of Science da Clarivate, o Scopus se tornou um importante selo de qualidade para publicações acadêmicas em todo o mundo. Os artigos em periódicos indexados são dinheiro no banco para seus autores: eles ajudam a garantir empregos, promoções, financiamentos e, em alguns países, até receber recompensas em dinheiro. Para acadêmicos ou médicos de países mais pobres, eles podem ser uma passagem para o Norte Global.

Considere o Egito, um país atormentado por duvidosos ensaios clínicos. As universidades desse país geralmente pagam aos funcionários grandes quantias por publicações internacionais, com o valor dependendo do fator de impacto da revista. Uma estrutura de incentivo semelhante está embutida nas regulamentações nacionais: Para obter o título de professor titular, por exemplo, os candidatos devem ter pelo menos cinco publicações em dois anos, de acordo com o Conselho Supremo de Universidades do Egito. Os estudos em periódicos indexados no Scopus ou no Web of Science não apenas recebem pontos extras, mas também são isentos de um exame mais minucioso quando os candidatos são avaliados. Quanto maior o fator de impacto do periódico da publicação, mais pontos os estudos recebem.

Com esse foco em métricas, tornou-se comum que os pesquisadores egípcios cortem caminho e tomem atalhos, conta um médico do Cairo que pediu anonimato por medo de retaliação. A autoria é frequentemente presenteada a colegas que depois retribuem o favor, ou estudos podem ser criados do nada. Às vezes, um artigo legítimo existente é escolhido da literatura e os principais detalhes, como o tipo de doença ou cirurgia, são alterados e os números ligeiramente modificados, explicou a fonte.

Isso afeta as diretrizes clínicas e o atendimento médico, “portanto, é uma pena”, disse o médico.

A ivermectina, um medicamento usado para tratar parasitas em animais e humanos, é um exemplo disso. Quando alguns estudos mostraram que era eficaz contra a COVID-19, a ivermectina foi aclamada como um “medicamento milagroso” no início da pandemia. As prescrições aumentaram e, junto com elas, as ligações para os centros de intoxicação dos EUA; um homem passou nove dias no hospital depois de ingerir uma formulação injetável do medicamento destinada a gado, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). No fim, quase todas as pesquisas que mostraram um efeito positivo da ivermectina sobre a COVID-19 tinham indícios de falsificação, informou a BBC e outros - incluindo um estudo egípcio agora retratado. Sem nenhum benefício aparente, os pacientes ficaram apenas com os efeitos colaterais.