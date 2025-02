Como comunidades conspiracionistas monetizam com o movimento antivacina

Em algumas comunidades, a promessa é que este detox “remove os nanorobôs” que as vacinas teriam inserido no nosso organismo… Em outros, a substância é divulgada como uma espécie de panaceia milagrosa. Frascos de “MMS”, sigla que vem da expressão em inglês “Mineral Miracle Solution”, compostos por clorito de sódio a 28% e um ativador, em geral ácido clorídrico, a 4%, prometem curar desde questões simples como rinite e alergias, até condições complexas como câncer, AIDS e até mesmo o autismo. Há muitos registros de vendas do produto para pais que desejam “prevenir o autismo” e “fortalecer a imunidade” em seus filhos recém-nascidos.

Se por um lado empresas que vendem dióxido de cloro como medicamento já foram alvo de notificações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, buscando responsabilização; por outro lado, 346.789 mensagens foram identificadas promovendo o dióxido de cloro nas comunidades que integram a base do Telegram. Enquanto algumas mensagens vendem frascos, outras comercializam e-books e cursos online sobre “como produzir o seu detox ideal”, rendendo um alcance acumulado de mais de meio bilhão de visualizações (643.652.345).

Quando observamos os países com maior alcance em conteúdos sobre dióxido de cloro, temos 171 milhões de visualizações em publicações de comunidades da Colômbia; 70 milhões do México; 69 milhões do Brasil; 43 milhões da Argentina e 38 milhões do Peru.

Com um modus operandi escalável, as mensagens sobre o ClO₂ comumente iniciam trazendo algum pânico, como a suposta existência de microchips em vacinas ou uma excessiva patologização do autismo. Em seguida, a solução do dióxido de cloro é revelada como a “verdade oculta”, acompanhada de um link para a compra em sites.

Protocolos de desparasitação e desintoxicação

Após a condenação das divulgadoras científicas do canal “Nunca vi um cientista” por terem dito que parasitas não são a causa do diabetes, o tema ganhou destaque em rede nacional. No entanto, esse tema já se está presente nas comunidades conspiratórias desde agosto de 2016, totalizando 185.724 menções ao longo dos mais de oito anos anos e quase meio bilhão de alcance (463.637.200 visualizações). Sendo a maioria das visualizações concentrada na Colômbia (104 milhões), seguido do Brasil (73 milhões), Peru (50 milhões), Argentina (43 milhões) e México (38 milhões). Ou seja: os mesmos países do dióxido de cloro se repetem no ranking desinformativo.