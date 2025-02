Você escova os dentes do jeito certo? Especialistas ensinam

Como é o jeito certo?

Imagem: Getty Images

Entre o dente e a gengiva existe o sulco gengival. É nele onde se deposita um número maior de micro-organismos, que ficam "escondidos" da escova dental. Isso quer dizer que você precisa colocar as cerdas no sulco e "varrer" para fora, ou seja, na arcada inferior para cima e na superior para baixo, para conseguir remover melhor esse depósito de germes. Nas áreas entre os dentes (interdentais), use o fio dental, colocando-o no sulco e limpando bem a região.

Além disso, o ideal é que só a escovação dure um mínimo de, aproximadamente, três minutos. E dedique-se ainda mais na limpeza noturna. "A escovação antes de dormir deve ser a mais caprichada, porque durante o sono o fluxo salivar diminui, facilitando a ação bacteriana", diz Fábio Bibancos, dentista pela Unesp e especialista em ortodontia e odontopediatria.

Na hora de escovar, siga estes passos