Por que algumas pessoas não gostam de abraçar ou de serem abraçadas?

Se em alguma data especial aquela pessoa que você tanto quer bem não aceitou ou não quis te dar um abraço, não leve para o pessoal. Algumas pessoas simplesmente não demonstram amor dessa forma.

No bestseller "As Cinco Linguagens do Amor", o terapeuta norte-americano Gary Chapman propõe a existência de cinco maneiras diferentes de expressar o sentimento universal. Entre eles, estão os elogios verbais, o contato físico e a compra de presentes, que são as três formas de amor mais fáceis de reconhecer.

No entanto, a dedicação de tempo e a atenção ao outro aparecem na sequência. Na visão do autor, reconhecer a própria linguagem e a do outro é o ponto fundamental para que os dois lados se sintam amados numa relação.