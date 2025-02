Glutamato monossódico é seguro, o problema é onde ele está presente

Por que considerar evitar o glutamato monossódico ?

Para quem busca uma alimentação mais equilibrada, evitar o aditivo é mais uma escolha ligada à redução do consumo de ultraprocessados do que ao risco direto do glutamato monossódico.

"A estratégia não é apenas evitar o glutamato monossódico, mas sim adotar uma dieta rica em alimentos naturais e integrais, que promovem maior saciedade e oferecem nutrientes essenciais para o corpo", reforça Deienno.

Se você busca diminuir o consumo de glutamato monossódico, algumas dicas práticas incluem:

Leia os rótulos dos alimentos: evite ingredientes com nomes estranhos, como "glutamato monossódico", "extrato de levedura" ou "aprimorador de sabor".

Priorize alimentos frescos: opte por frutas, legumes, verduras, carnes frescas e grãos integrais.