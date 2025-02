Ingerir prebióticos e mais 10 dicas para manter o intestino sempre saudável

Isso porque, além de fornecerem vitaminas e minerais importantes para a saúde do corpo, o grande volume de vegetais oferece bastante celulose, um carboidrato que não é digerido pelo estômago e é útil para formar o bolo fecal e facilitar sua saída.

5. Consuma mais fibras

De acordo com os especialistas, o recomendado é consumir entre 25 e 30 gramas de fibras diariamente para ter um intestino saudável e em bom funcionamento.

Encontradas não só em folhas, frutas e legumes, as fibras também estão presentes em cereais integrais, nozes, castanhas e sementes. Elas ainda contribuem para a melhora da qualidade da microbiota intestinal (bactérias do bem que vivem no intestino) e na redução da inflamação do corpo.

6. Beba muita água

De nada adianta consumir muitas fibras e ter uma alimentação saudável sem beber água. Isso porque o líquido compõe cerca de 75% das fezes. Ou seja, sem água, fica difícil formar o bolo fecal e, consequentemente, ir ao banheiro de forma regular.