'Tomava 4 copões de drinque por dia': elas contam por que pararam de beber

Fiquei 365 dias sem beber e não senti falta. Hoje, só em casos muito especiais, como na formatura do meu irmão, quando tomei apenas um drinque. Acho até que meu paladar mudou. Não consigo mais beber como antes. Às vezes, sinto falta do 'docinho' do drinque, mas vodca e cerveja não consigo mais beber.

Sem bebida, senti que minha ansiedade melhorou demais. Com o álcool, você vai da euforia para a depressão. Ele é tóxico. Na hora te dá um barato legal, mas o ônus não compensa.

Andrea Chociay

Mulheres x álcool

Consumo abusivo de álcool faz aumentar risco de doenças Imagem: iStock

Mulheres estão bebendo mais. Um estudo divulgado em 2024 pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) com dados do Ministério da Saúde mostrou que o consumo abusivo de álcool entre os homens está estável, mas entre as mulheres houve um aumento de 2010 a 2023 —de 10,5% para 15,2%. Os dados são do Vigitel, inquérito telefônico realizado pelo governo federal.

Os dados mostram aumento do consumo nocivo nas faixas etárias de 18 a 34 anos e de 35 a 54 anos. As maiores prevalências ocorrem entre mulheres de 18 e 34 anos. O relatório do Cisa explica que o consumo abusivo de álcool é um comportamento associado ao aumento de risco de envolvimento em acidentes e violência, além dos prejuízos sociais e econômicos.