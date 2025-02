Como lidar com a nomofobia, medo irracional de ficar longe do celular

Horas com os olhos fixos no celular e dedos deslizando incessantemente sobre a tela. É assim que grande parte das pessoas passa o dia. O celular virou um companheiro quase inseparável, está presente na cabeceira da cama, na mesa de jantar e até no banheiro. Esse comportamento inseparável do aparelho pode significar um caso de nomofobia, um sentimento intenso de desconforto quando se fica longe dele.

A nomofobia apresenta um medo irracional e se caracteriza pela ansiedade e angústia causadas pela incapacidade de ficar sem o celular ou não conseguir usá-lo por algum motivo, como a ausência de sinal, o término do pacote de dados ou da carga de bateria.

Sinais de que você pode sofrer de nomofobia

O hábito de verificar de maneira obsessiva as chamadas perdidas, redes sociais ou emails;