Ter um hobby consciente, como tricotar, pode te ajudar a sair do celular

É uma imagem familiar para muitos de nós: depois de um longo dia de trabalho, ficamos grudados no sofá com o telefone na mão. Talvez, por horas a fio. O que começa como uma maneira de relaxar a mente ou ficar por dentro das notícias, rapidamente se transforma em horas gastas compulsivamente em “doomscrolling” - ou seja, o ato de ficar rolando a tela por uma quantidade excessiva de tempo nas mídias sociais, consumindo conteúdo extremamente negativo. O medo de perder algo é o que leva muitos de nós a continuar fixados na tela.

Embora possa parecer que o doomscrolling —também chamado de ‘rolagem do desespero ou da desgraça’ devido ao material negativo que se absorve— ajuda você a se manter informado, pesquisas mostram que isso frequentemente resulta em considerável sofrimento psicológico. Em última análise, leva a um menor bem-estar mental, menor satisfação com a vida e menor engajamento no trabalho.

Mas, há muitas maneiras de acabar com esse mau hábito —e uma delas, em que as pessoas substituíram com sucesso o tempo gasto em seus telefones, é com um hobby.