Falar alto pode ser um sinal de que você está perdendo audição; veja outros

Se você costuma falar alto, aumenta o volume dos aparelhos, sente frequentemente o ouvido tampado ou ouve um chiado, sem que nenhuma fonte sonora externa esteja emitindo sons, deve ficar em alerta. Tudo isso pode ser sinal de que você está perdendo a audição.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 5% da população brasileira têm algum grau de perda auditiva. No caso dos idosos, este índice sobe para 25%. A tendência é que no futuro cada vez mais pessoas sofram com o problema. Relatório da OMS estima que uma em cada quatro pessoas viverá com algum grau de perda auditiva até 2050.

Principais sinais

Veja os principais sinais que uma pessoa demonstra ao estar perdendo a audição: