Estudo sobre casais aponta que homens 'nunca aprendem' e são dependentes

Homens permanecem emocionalmente apegados às suas ex por mais tempo que as mulheres. O motivo? Eles dependiam mais delas durante a relação e se tornam mais vulneráveis após o fim, com emoções se tornando mais negativas do que as de uma mulher recém-separada. Menos homens relatam alívio ou alegria após um fim de relacionamento do que mulheres.

Homens e mulheres relatam sentimentos de luto igualmente intensos logo após um término, contudo. Mas quase o dobro dos homens (em relação às mulheres) relata que continua sofrendo com tristeza e insônia ao falar de relacionamentos antigos. 40% dos homens relatam sentimentos frequentes de solidão durante o ano do divórcio, este é o caso para apenas 20% das mulheres.

Expectativa de vida de um homem drasticamente cai quando sua parceira morre; a perda do parceiro para a mulher é menos prejudicial. Em uma análise estatística de um grupo de 500 milhões de pessoas, o risco de mortalidade dos homens cresce cerca de 27% após a morte da parceira. No caso das mulheres, o risco de mortalidade cresce "apenas" 15% ao perder o companheiro.

"Normas sociais influenciam como as mulheres compartilham suas emoções com outros com maior frequência e apoiam umas às outras mais intensamente do que os homens fazem. Mesmo crianças pequenas experimentam estas normas, de acordo com as quais é muito mais comum e apropriado para as garotas do que para os garotos compartilhar suas emoções e vulnerabilidades", justificou o co-autor Paul van Lange, da Universidade Livre de Amsterdã e da Universidade de Colônia, a respeito da maior dependência dos homens de relacionamentos com mulheres.

Homens, em média, têm maior probabilidade de adotar hábitos ruins para lidar com a perda de um amor. Drogas, álcool são subterfúgios comuns para eles, enquanto as mulheres costumam procurar saídas mais saudáveis, como o apoio emocional de sua família e amigos.

Cuidado com os recém-separados... Dada a dependência maior que eles têm de suas parceiras românticas, homens costumam formar novos relacionamentos mais rápidos do que as mulheres após um fim doloroso. A investida em uma nova relação serve para ajudar o homem a lidar com a perda, encontrar intimidade, além de apoio emocional de uma nova parceira.