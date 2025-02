Um dos primeiros sinais de Alzheimer pode aparecer aos 40 anos; veja qual é

A idade é o principal fator de risco para o Alzheimer, e os sintomas clássicos começam a aparecer após os 65 anos, mas pessoas com histórico familiar costumam apresentar indícios da doença bem antes.

Segundo um estudo publicado em fevereiro de 2024, dificuldades de locomoção, como a perda de orientação ao caminhar, podem ser um sinal característico já por volta dos 40 anos de idade.

O que se sabe sobre o primeiro sinal

De acordo com os pesquisadores da University College London, no Reino Unido, a perda de orientação ao caminhar somada à dificuldade em compreender o espaço pode ser o primeiro sinal da doença em pacientes com potencial para desenvolver Alzheimer. Foi observado que os desafios de locomoção podem surgir anos ou décadas antes de outros sintomas, possibilitando um diagnóstico precoce.