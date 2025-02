Alface ajuda a emagrecer? Veja 7 motivos pra nunca recusar umas folhinhas

7. Diminui a pressão arterial

Ter uma dieta rica em potássio ajuda a baixar a pressão arterial e o nutriente é encontrado na alface. O potássio ajuda a diminuir os efeitos do sódio e a dilatar os vasos sanguíneos. Além disso, o alimento possui nitrato que durante a digestão é convertido em óxido nítrico. Esse composto relaxa e alarga os vasos sanguíneos, reduzindo a hipertensão. Lembrando que a pressão alta é um dos fatores de risco para ataques cardíacos e derrames.

Benefício em estudo

- Controla o colesterol: por conter fibras, carotenos e vitamina C na sua composição, comer alface ajuda na redução do colesterol. A vitamina C e o betacaroteno são antioxidantes que evitam a oxidação da substância. Quando esse colesterol é oxidado, ele se acumula nas paredes das artérias formando placas que bloqueiam o fluxo sanguíneo, podendo causar um infarto ou derrames. Além disso, as fibras fazem uma ligação com os sais biliares e remove-as do corpo. Isso obriga o organismo a produzir mais bile e consequentemente elimina mais colesterol do corpo.

Uma pesquisa realizada em ratos mostrou que aqueles que consumiram a alface com maior frequência tiveram uma redução no colesterol ruim no organismo. Entretanto, ainda não foram realizados testes em humanos para a comprovação do benefício.

Como consumir

A alface costuma ser consumida crua, em saladas ou complementos de lanches. Por isso, certifique-se de que o alimento esteja bem higienizado, sem a presença de insetos ou fungos. É importante lavar as folhas em água corrente e filtrada. Além disso, dê preferência por alimentos orgânicos, assim, é mais garantida à ausência de agrotóxicos e outros aditivos químicos prejudiciais à saúde.