6 sintomas de AVC para ficar alerta e o que aumenta os riscos

Tempo é cérebro. Esta frase é citada por neurologistas do mundo inteiro para alertar a população sobre uma particularidade do AVC (acidente vascular cerebral): a probabilidade da total recuperação desse evento se reduz a cada minuto passado sem avaliação e tratamento.

Caracterizado por uma interrupção repentina do fluxo sanguíneo ou a ruptura de um vaso no cérebro, o AVC é considerado uma emergência médica. O tempo vale ouro nesse quadro porque as células locais podem morrer por falta de oxigênio e nutrientes. Alguns tecidos podem até resistir, mas a velocidade das lesões pode vencê-los, e os danos podem ser permanentes.

Os AVC mais frequentes

Isquêmico: responsável por 85% dos casos, ele decorre da obstrução de uma artéria que impede a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Esse quadro pode ter como causa um trombo (um "coágulo") formado dentro do coração ou de um vaso sanguíneo, ou um êmbolo, ou seja, um trombo que se desloca de onde foi formado através da circulação sanguínea, e provoca obstrução em outro local.