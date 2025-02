Cansaço frequente pode ser sinal de pouca proteína; veja outros sintomas

2. Você tem uma recuperação lenta após os treinos

Se seus músculos demoram muito tempo para se recuperarem depois dos exercícios, isso pode indicar que seu corpo não está recebendo proteínas suficientes para reparar os tecidos musculares que sofreram as microlesões.

As proteínas fornecem os aminoácidos necessários para esse processo, permitindo a síntese proteica muscular. Sem uma quantidade suficiente desse nutriente, o corpo não consegue reconstruir o tecido de forma eficiente, levando a uma recuperação mais demorada.

Um artigo, publicado no periódico Journal of Applied Physiology, mostra que a ingestão de proteína e carboidrato nas primeiras 2 horas após o exercício melhora a recuperação e o desempenho físico 18 horas depois, em comparação com apenas carboidrato.

Imagem: iStock

3. Você sente fome constante

Se você sente fome logo após as refeições ou tem desejos frequentes por carboidratos e doces, pode ser um sinal de que sua alimentação está carente de proteínas. "Isso está relacionado ao papel das proteínas no controle da saciedade e na regulação do apetite", indica Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura.