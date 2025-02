Suco de couve com limão age como 'detox', melhora digestão e desincha

Inflamações, inchaço, desordens digestivas e estresse podem ser algumas das consequências dos exageros cometidos entre as festas de fim de ano e as férias de janeiro. Então, que tal fazer um suco "detox" para tomar no café da manhã ou entre as refeições?

"Se você consumiu álcool e deu aquela exagerada, aposte em um cardápio desintoxicante e de baixo índice glicêmico, que limpa o organismo", diz o médico nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo, que elaborou a receita abaixo:

Suco de couve com limão

Ingredientes