Bom demais para ser verdade: o que é válido ou pseudociência na nutrição

As coisas podem ficar ainda mais confusas com os suplementos alimentares, pois as pessoas que os promovem geralmente fazem grandes afirmações sobre seus benefícios à saúde. Veja o vinagre de maçã, por exemplo - ou ACV, na sigla em inglês, se você estiver por dentro do assunto.

O vinagre de sidra de maçã tem sido apresentado como um remédio totalmente natural para várias doenças, inclusive problemas digestivos, urinários e para controle de peso. De fato, alguns estudos demonstraram que ele pode ajudar a reduzir o colesterol, além de ter outros benefícios à saúde, mas, em geral, essas pesquisas têm amostras pequenas e são inconclusivas.

Os defensores dessa substância geralmente afirmam que um componente específico dela - o sedimento turvo no fundo da garrafa denominado “a mãe” - é especialmente benéfico devido às bactérias e leveduras que contém. Mas não há nenhuma pesquisa que comprove a alegação de que ele oferece benefícios à saúde.

Uma boa regra geral é que os conselhos de saúde que prometem soluções rápidas quase sempre são bons demais para ser verdade. E mesmo quando os suplementos oferecem alguns benefícios à saúde em circunstâncias específicas, é importante lembrar que eles são, em grande parte, isentos das regulamentações da Food and Drug Administration (FDA, a agência que controla remédios e alimentos nos EUA). Isso significa que as listas em seus rótulos podem conter mais ou menos dos ingredientes prometidos, ou outros ingredientes não listados, que podem causar danos, como toxicidade hepática.

Também é importante ter em mente que o setor global de suplementos alimentares fatura mais de US$ 150 bilhões por ano. Portanto, as empresas - e os “influenciadores do bem-estar” - que vendem suplementos têm um interesse financeiro em convencer o público de seu valor.

A desinformação sobre nutrição não é novidade, mas isso não a torna menos confusa.