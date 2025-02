Pular o café da manhã faz mal? Veja o que acontece no seu corpo

"Ela ajuda a controlar a saciedade, evitando picos de fome, e contribui para a regulação dos níveis de glicose ao longo do dia, o que é fundamental para o equilíbrio metabólico", diz.

Apesar disso, a ideia de que o café da manhã é indispensável para todos é um exagero. "Para quem se alimenta de forma equilibrada ao longo do dia, pular essa refeição pode não ser prejudicial", pontua Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

No entanto, ela ressalta que o desjejum é especialmente importante para crianças, adolescentes, gestantes e pessoas que precisam de energia constante, como estudantes e trabalhadores que utilizam força física.

E os hormônios, como ficam?

Ficar longos períodos em jejum pode levar o organismo a liberar uma quantidade maior de insulina nas refeições seguintes para lidar com o aumento da glicose no sangue. Com o tempo, essa sobrecarga pode contribuir para o desenvolvimento de resistência à insulina, dificultando o controle da glicemia e aumentando o risco de diabetes tipo 2.

"Para pessoas que já têm diabetes, não se alimentar pela manhã pode agravar os níveis de glicose ao longo do dia, deixando o controle da doença mais difícil. Já em indivíduos saudáveis, os efeitos podem ser menos impactantes, especialmente se as outras refeições forem bem balanceadas e atenderem às necessidades nutricionais. Tudo depende da individualidade e do contexto alimentar de cada um, daí a importância de personalizar a dieta com a orientação de um profissional", explica Moulin.