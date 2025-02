Por que você deveria repensar o hábito de lavar o arroz

E a contaminação por arsênio?

Segundo especialistas, o arroz consumido no Brasil tem arsênio em quantidades baixas, insuficientes para causar preocupação com problemas de saúde. No Brasil, a Anvisa limita a 0,3 mg/kg a quantidade do elemento no cereal vendido no país.

Casos em que lavar o arroz pode ser válido

Arroz integral. Como ainda está com sua casca protetora, o arroz integral corre menor risco de perder vitaminas e minerais ao ser lavado.

Arroz japonês. Ele deve ser lavado justamente para remover o excesso de amido e deixar os grãos mais unidos.

Arroz parboilizado. Também não vai perder seu valor nutricional se for lavado. No processo de parboilização, o grão é mergulhado em água aquecida a cerca de 50 °C. Isso "sela" o alimento e faz com que ele mantenha seus nutrientes.