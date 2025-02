Qual a relação entre obesidade e gordura no fígado, uma doença silenciosa

O órgão também produz a bile, um composto que ajuda no processo de eliminação de toxinas e na digestão dos lipídios. Assim, a presença de um pouco de gordura no fígado é absolutamente normal. Mas, quando o índice de infiltração de gordura ultrapassa 5% do seu volume, a situação começa a se complicar.

A relação entre a obesidade e a esteatose hepática ocorre pois a gordura acumulada no corpo, especialmente na região abdominal, não fica só no tecido adiposo e pode se infiltrar nas células dos órgãos, incluindo aí o fígado e até o coração.

Mas engana-se quem acha que somente pessoas com IMC altíssimo correm risco. Segundo Henrique Sérgio Coelho, hepatologista do Hospital São Lucas Copacabana (RJ), muitas vezes, basta o paciente estar com sobrepeso ou ter grande quantidade de gordura visceral (a que se acumula no abdome, entre vísceras e órgãos) para ter um risco considerável de desenvolver a esteatose hepática.

Diagnóstico e evolução

Como muitas doenças que acometem o fígado, a esteatose hepática não apresenta sintomas na maioria dos casos iniciais. "Geralmente, a doença é silenciosa e a pessoa acumula gordura no fígado sem saber", explica Coelho.

O acúmulo de gordura no órgão pode ser visualizado em ultrassom abdominal e, em cerca de 40% dos casos, provocar alterações nas enzimas hepáticas como a TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama glutamil transferase e as bilirrubinas (o que pode ser conferido em exame de sangue).