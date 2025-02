Deficiência de B12 pode causar problema nos pés difícil de se reverter

Falta de apetite

Outros sinais são alterações neurológicas que prejudicam a atenção e a memória, e o desenvolvimento de anemia perniciosa, doença autoimune causada pela falta de vitamina B12.

Muitos sintomas podem estar ligados a outras alterações, por isso a avaliação de um profissional da saúde é tão importante.

Como aumentar a B12 e quando suplementar

Imagem: iStock

Além de incluir na dieta alimentos fonte de vitamina B12 (carne bovina e suína, frango, peixes e frutos do mar, ovos, além de pães, cereais e bebidas vegetais enriquecidos com esse nutriente), orienta-se mastigar bastante o que se come para ajudar na digestão.