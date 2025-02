Açaí engorda? Veja benefícios do alimento que é a 'cara' do verão

Para quem gosta, uma cumbuca de açaí geladinho tem tudo a ver com os dias de calor. Mas muita gente evita o alimento com medo de engordar, pois acredita que ele é altamente calórico. Faz sentido?

A reposta é depende: 100 g de polpa de açaí pura fornece cerca de 70 calorias, o que está longe de ser um exagero. O problema é que o alimento que comemos geralmente recebe muitos aditivos calóricos e cheios de açúcar, como xarope de guaraná, leite condensado, granola, confeitos de chocolate, paçoca etc.

Por tanto, se você quer se refrescar no verão e aproveitar os benefícios do açaí sem medo de engordar, a dica é consumir a polpa 100% natural batida com uma fruta (banana, manga, morango), sem adição adição de açúcares. Para quem faz exercícios regularmente, uma opção é misturar também whey protein.