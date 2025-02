Governo quer reduzir ultraprocessados na merenda; que alimentos são esses?

O que diz a regra hoje

A resolução atual do Ministério da Educação indica, de um modo geral, quais alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados na merenda escolar. A resolução nº 6/2020 estabelece diretrizes do Pnae, programa que busca oferecer uma alimentação mais saudável aos estudantes, com cardápios mais equilibrados. Hoje, a resolução define que:

Produtos cárneos devem ser oferecidos no máximo duas vezes por mês. São exemplos de alimentos nessa categoria: salsicha, linguiça, presunto, mortadela, patês industrializados, salame, entre outros.

Biscoito, bolacha, pão ou bolo também devem ser limitados. As regras variam de acordo com a instituição. Em escolas com período letivo parcial que ofereçam uma refeição, os produtos só podem ser oferecidos, no máximo, duas vezes na semana; em escolas com ano letivo parcial, com duas refeições ou mais, os alimentos só devem ser ofertados, no máximo, três vezes na semana. Já nos colégios com período integral que oferecem três refeições, os biscoitos, pães e bolos só devem ser oferecidos sete vezes por semana, no máximo.

Alimentos em conserva devem ser oferecidos apenas uma vez ao mês, no máximo. São exemplos de produtos do tipo: sardinha e legumes em lata e frutas em calda.

Também há limites para líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, como leite achocolatado e iogurtes. Nas escolas com alimentação escolar em período parcial, é permitida a oferta dos produtos uma vez ao mês, no máximo. Nas instituições de período integral, duas vezes ao mês.

Doces só são permitidos uma vez ao mês. São exemplos de alimentos nessa categoria pudins, balas, entre outros. Em escolas com período letivo integral, preparações regionais doces (comida típicas de cada região), só podem ser oferecidas uma vez por semana, no máximo. Em escolas com período letivo parcial, preparações regionais doces devem ser oferecidas no máximo duas vezes por mês.

A resolução também limita margarina ou creme vegetal. Só podem ser oferecidas, no máximo, duas vezes por mês em unidades escolares de período parcial; e uma vez por semana em colégios de período integral.